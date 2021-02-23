Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, siyah beyazlıların Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıkları öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımdaki durumu değerlendiren Josef, sözlerine "Haftayı bay geçmemiz iyi oldu. Yüksek tempoda oynayan futbolculara dinlenme fırsatı oldu. Takım performansımızdan memnunuz. Yüksek bir performans gösterdik. En önemlisi de kazanmamız gereken maçları kazandık." ifadeleriyle başladı.

İŞTE JOSEF DE SOUZA'NIN AÇIKLAMALARININ TAMAMI:

Hocamız herkese şans veriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Oğuzhan, Mensah, Ljajic, Atiba ve ben hepimiz şans buluyoruz. Kendi oyunumdan memnunuz. Herkesi tatmin ediyoruz. Bundan önemlisi maçları kazanmak bizleri mutlu ediyor.

Bir derbide daha gol atmak benim için mutluluk verici. Şu an bunu unutmam lazım. Önümüzde daha maçlar var. Takım kazandığı sürece gol atmasam da olur. Skor beni tatmin ediyor.

Golümü özellikle birisine armağan etmedim. Diz çöküp Allah'a şükrettim.

Ligde en iyi futbolu Beşiktaş'ın oynadığına katılıyorum ama kadromuzun kısıtlı olduğuna inanmıyorum. Her mevkii için yeterli sayıda oyuncumuz var. Her zaman fazla transfer yapmak size başarıyı getirmez.

Taraftarımızın sevgi gösterileri için teşekkür ederim. Ama joker ben değilim. Joker Necip. Her pozisyonda oynayabiliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile mücadele içerisindeyiz. Arkadan da Trabzonspor geliyor. Onlar da yarışın içinde olacaklardır. Eğer futbol saha çizgileri içerisinde kalırsa Beşiktaş bu yarışın favorisidir.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIŞ SÜRECİ

İlk başta kendim adına şunu söylemek isterim. Josef de Souza çok inatçı. İlk sezonda Fenerbahçe'de 48 maç oynadım. Ligi Beşiktaş'a kupayı da Galatasaray'a kaybettik. Çok fazla eleştiri aldım ve takımdan ayrılmam gerektiği söylendi. Dönemin başkanı o zaman Aziz Yıldırım. Menajerimi aradı ve kulüp bulmasını söyledi. Menajerime sakin olmasını söyledim. Bugün buradayım çünkü hep mücadeleci ve inatçı tavrımdan dolayı bir şeyler elde ettim.

"GALATASARAY DA İLGİLENDİ AMA..."

Transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgisi oldu ama pazarlık sürecinde en dik duruşu Beşiktaş sergilediği için buraya geldim. Taraftarın sevgisini ve saygısını kazanacağımı biliyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim.

Allah'ın bana verdikleri için Allah'a şükretmek istiyorum. Her gün futbol oynadığım için, orada bütün mücadelemi gösteriyorum. Sınırlı imkanlarla büyüdüm ve yetiştim. Kendimi özel hissediyorum. Bunca nimeti bana veren Allah'a şükrediyorum. Sahaya çıktığım zaman da bu nimeti en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum.

Eğer şampiyon olursak alacağımız primi Türkiye'deki ve Brezilya'daki hayır kurumlarına bağışlayacağım.