Beşiktaş 'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, vatandaşı ve yakın arkadaşı Alex Teixeira ile birlikte A Spor'a röportaj verdi. Siyah beyazlı takımın ön liberosu Josef, Coutinho'nun Beşiktaş'a gelebileceğini söyledi. Alex'in Beşiktaş'a transfer sürecini de anlatan tecrübeli futbolcu, bu sürecin biraz zorlu olduğunu söyledi.

İŞTE JOSEF DE SOUZA'NIN AÇIKLAMALARI:

Alex'e daha yüksek teklifler vardı, bu nedenle transfer biraz zor oldu. 20 seneye yakın bir dostluğumuz var. Ailelerimiz de burada olacağı için Beşiktaş'ı tercih etti. Biz Sao Paulo'da üç kişiydik. Ben, Alex ve Alan Kardec... Altyapıdan sonra üst seviyede oynamak harika. Bir arkadaşım daha var, umarım onunla yakında buluşuruz.

"BEŞİKTAŞ'A NEDEN GELMESİN"

Coutinho'ya devamlı Beşiktaş'ı anlatıyorum. O, bizden 3 yaş küçük. Bizden ufak olduğu için gelip maçlarımızı izlerdi, sıkı bir Alex Teixeira hayranı. Barcelona'da onun yıldızlaşıp daha iyi duruma gelmesini umuyorum ama ileride Beşiktaş'a neden gelmesin?

Şampiyonlar Ligi'nde tekrar oynamak benim için büyük mutluluk. Teixeira, Batshuayi, Pjanic gibi dünya yıldızlarıyla oynamak bizim için bir ayrıcalık.

Bizim orta sahamızda benim de hayranlık duyduğun Atiba olsun, Salih olsun, Necip olsun, Mehmet Topal olsun. O yüzden son kararı hocaya bırakalım o karar versin.

3 oğlum var ama eşim bir tane daha istiyor. Kız olana kadar devam edeceğiz galiba.

QUARESMA OLAYI

Buraya gelirken aklımda soru işareti yoktu. Belli bir seviyeye gelmem gerekiyordu. Quaresma ile yaşadığımız olaydan dolayı bir ön yargı da olmuş olabilir benim için. O zaman Fenerbahçe 'de oynuyordum ve sahada her şeyimi veriyordum. Bugün de Beşiktaş'ta oynuyorum. Beşiktaş için elimden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyorum. Alex ile ilgili de soru işaretleri var. 9 aydır futbol oynamadı ve buraya geldi. Ben kefil oldum. Bize çok yardımcı olacağından eminim. Bunu da göstermeye başladı. Futbolda saha içerisinde yaşananlar saha içerisinde kalıyor. Kendisiyle o günden sonra karşılaşmadık ama 2 gün sonra görseydim Quaresma'yı konuşurdum onunla. Saha içerisinde olan saha içinde kalır.

"LEMOS'U ARADIM"

Geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığımız 4-3'lük maçta maç sonrasında Lemos'un telefonunu Gustavo'dan aldım. Aramızda geçen mücadeleden sonra sakatlanmış onu arayarak özür diledim.

Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir gruba düştük. Elimizden gelenin en iyisini yaparak gruptan çıkmak istiyoruz.

Türk futbolcusu yetenekli ve kaliteli. Çok rahatlıkla yabancı oyuncuyla forma yarışına girebilecek kapasitede. Sayılara, rakamlara takılmanın çok fazla anlamı yok. Bence yabancı kısıtlamasına gerek yok.

Fenerbahçe'de devam etseydim ya da daha fazla kalsaydım, Türk olup, Milli Takım'da oynayabilirdim. Ancak artık zaman yetmez. Olursa buradayım.