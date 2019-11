vasconoticias.com.br’ye röportaj veren Josef de Souza’nın mesajları şöyle: “Tanrı’ya şükür, Porto hariç gittiğim her kulüpte başarılı oldum. Her kulüpte tartışmasız bir başlangıç yaptım ve benim için en büyük kupa buydu. Nereye gidersem gideyim, benden hoşlandılar. İstenen oyuncu olmak çok önemli. Bu benim için büyük bir ödül. Brezilya Milli Takımı’na girmek için 2 kez fırsatım oldu. Ancak Brezilya Milli Takımı böyle. Eğer şansını iyi kullanamazsan bir daha geri dönmen zor. Çünkü çok kaliteli yıldızlar var. Biz her zaman milli takım için hayal kurarız ama oynadığım ülke ve fiziksel mesafenin uzaklığı bu hayalin gerçekleşmesini zorlaştırıyor. Gerçekçi olmak lazım.

TÜRKLER ÇALIŞANI SEViYOR

Fenerbahçe taraftarının bana sevgisi inanılmazdı. Dediğim gibi Brezilya’da ve Avrupa’da harika kulüplerde oynadım ve bunun için minnettarım. Her gittiğim yerde sevildim ama Fenerbahçe’nin bende sevgisi çok büyük. Türkiye’de 3 yıl oynadım, kazanmak istediğim unvanları kazanamadım. Buna rağmen bana büyük sevgi ve şefkatlerinin olduğunu biliyorum. Çünkü sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Türkiye’de bunu seviyorlar ve çaba gösterince karşılığını mutlaka alıyorsun. İnşallah bir gün yeniden Fenerbahçe’ye oyuncu ya da başka bir şekilde, yardımcı olmak için geri dönebilirim. Çok sevdiğim bir kulüp. 3 yıl yaşadığım bu kulübe bir gün yeniden umarım geri dönerim.”

SAYGI DUYUYORUM

“Vasco’ya dönmek istedim. Ama bana çok para veren Araplar, beni göndermek istemediler. Benim de buna saygı duymam gerekiyordu. Çünkü dediğim gibi bana değer veren kulübe saygı duymalıyım. Vasco’ya kiralık vermeme seçeneklerini kabul ettim. Burada çalışmaya devam ediyorum ve sözleşmemin şartlarını yerine getirmek istiyorum. Sonra belki Brezilya’ya dönerim.”

İYİ ADAPTE OLDUM

Josef de Souza, Al Ahli’yle şampiyonluk için büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, “Liderin 3 puan gerisindeyiz. Şampiyonluk için savaşıyoruz. İlk sezonumda çok başarılı oldum. Sonra pubis ameliyatı geçirdim. Ancak bu sezona iyi başladım ve iyi bitirmeyi umuyorum. Şükür ailem de buraya çok iyi adapte oldu” diye konuştu. (Akşam)