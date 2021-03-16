Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Beşiktaş, normal süresi 2-2 biten maçta Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza takım arkadaşlarını tebrik etti ve bir an önce Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacaklarını belirtti. Başakşehir'in 2-0'dan döndüğünü ve kendileri için zor bir maç çıkardıklarının altını çizen Josef, ''Bütün takımı tebrik ediyorum. Rakibimizi de tebrik ediyorum, 2-0'dan geri döndüler. Bizim için çok yıpratıcı bir maç oldu. Dinlenip derbi hazırlıklarına başlamamız lazım.'' dedi ve ekledi:

'Derbilerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz'

"Türkiye'de derbilerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Aynı formumuzu ortaya koymak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmayı deneyeceğiz."

'Maç kazanmak benim için yeterli'

''Benim görevim gol atmak değil. Gol attığım zaman ekstra bir durum oluyor. Ben takıma faydalı olmaya çalışıyorum. Maç kazanmak benim için yeterli. Taraftarlara elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü verebilirim.''

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