Josef de Souza: Türkiye’ye dönmek isterim

Kariyerini Al-Ahli’de sürdüren Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Josef de Souza, “Kulübümle 1.5 yıl daha kontratım var ve bunu tamamlamak istiyorum. Bitiminde yönetimle oturup konuşacağız. Kalpten dileğim, Türkiye’ye dönmek. O atmosferi bir kez daha hissetmek istiyorum” dedi.

Souza, “Fenerbahçe’yi çok seviyorum, evet. Ancak ben bir profesyonelim ve hiçbir kulübe kapıyı kapatamam. Başka bir takım teklifle gelirse ve Fenerbahçe beni istemiyorsa, mutlaka görüşür, konuşurum” açıklamasını yaptı.