Josef de Souza sevinç yarattı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında çarşamba günü Sporting Lizbon’la Portekiz’de karşılaşacak Beşiktaş , çalışmalarına dün ara vermeden başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Atakaş Hatayspor maçında forma giyen oyuncular koşu yaparak günü tamamlarken, diğer futbolcular ısınma ve istasyon koşuları ile pas antrenmanı yaptı. Çeşitli pas çalışmaları gerçekleştiren Siyah-Beyazlılar, minik kale maç sonrası yarı sahada çift kale maç oynayarak günü noktaladı.

N’Koudou döndü ama...

Adale sakatlığı sebebiyle Kara Kartal’ın Hatayspor’la deplasmanda oynadığı karşılaşmanın kadrosunda yer almayan Josef de Souza, tedavisinin tamamlanmasının sonrasında takıma döndü. Brezilyalı futbolcunun idmanda yer alması ve Sporting maçında oynaması konusunda bir engel bulunmaması teknik ekibi sevindirdi. Öte yandan uzun süredir sakatlığı bulunan Kevin N’Koudou da dün saha idmanında yer aldı. Ancak Fransız kanat oyuncusunun idman eksiği sebebiyle Portekiz’e götürülmesi beklenmiyor.