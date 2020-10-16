Josef de Souza: Sahada karşılığını vermeliyim!

Siyah-Beyazlı ekibin yeni yıldızı Josef de Souza, basın mensuplarının karşısına geçti. 31 yaşındaki ön libero, yeniden Türkiye’ye döndüğü için mutlu olduğunu belirtirken, burada olmaktan dolayı bir hayli memnun olduğunu dile getirdi. İşte Brezilyalı’nın sözlerinden ön plana çıkanlar:

‘Kendimi özel hissediyorum’

“Beşiktaş’ın teklifi daha ciddiydi ve bu teklifi değerlendirdik. Artık çalışma zamanı. Bana Beşiktaş’ta gösterilen sevgiyi, ilgiyi sahada bir şekilde karşılamam lazım. Onun için de çalışmalarımız devam ediyor. Buraya geliş sürecimde Al Ahli lisansı vermek istemedi, FIFA verdi. Sonuç olarak buradayım. Ülkemde de büyük kulüplerde oynadım. Bunun için kendimi şanslı ve özel hissediyorum. Büyük kulüplerde beklenti aynı, şampiyon olmak istiyorlar. Bu çok fazla bir şey değişmiyor"

‘Taraftarın olmaması üzücü’

“Önemli olan nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz. Futbolda şampiyonluklar hatırlanıyor. Beşiktaş’a karşı stadında çok fazla oynadım. Mükemmel taraftarıyla çok büyük fark yaratıyorlar. Onların olmaması beni çok üzüyor. Onların takıma gösterdiği katkıyı yeni oyuncular içinde en iyi bilenlerden biriyim. Taraftar Beşiktaş’ın büyük gücüdür. Taraftarlar tribüne dönerse Beşiktaş’ı ileri itecektir.”

'İyi olursam madde önemsiz’

“Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladım. Benim burada yapmam gereken her zaman sahaya çıkıp en iyi performansı göstermek. O madde, Beşiktaş’ın koyduğu maddeydi. İyi olduğum sürece o maddenin çok geçerli olacağını düşünmüyorum."

'Sergen hoca ile konuşuyoruz'

“İki haftalık çalışmadan sonra 90 dakika oynayabildim. Bu da iyi durumda olduğumu gösteriyor. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın tecrübeli bir antrenör. Beşiktaş için neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Takımı bu durumdan nasıl çıkarıp, zirveye taşırız ve zirve yarışı içinde tutabiliriz üzerine konuşmalar yapıyoruz. Bütün konuşmalarımız bu yönde. Çok iyi takımız ama iyi bir başlangıç yapamadık.”



