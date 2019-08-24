Josef de Souza ortalığı karıştırdı!

Fenerbahçe'nin Al Ahli'de forma giyen eski futbolcusu Josef de Souza, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Suudi Arabistan'ı karıştırdı. Altyapısından yetiştiği Vasco da Gama kulübünün 121'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bir paylaşımda bulunan Brezilyalı futbolcu, kendisine Suudi Arabistan'dan ayrılması gerektiğini yazan bir futbolseverle polemiğe girdi.

Söz konusu mesaja "Evet, bunu düşünüyorum. Buraya şampiyon olmak için gelmiştim ama bunun imkansız olduğunu gördüm. Yalnızca para kazanmak için Suudi Arabistan'da kalmam istemem." şeklinde yanıt veren 30 yaşındaki ön libero, daha sonrasındaysa bir özür mesajı yayımlamak zorunda kaldı. Kendisine tepki gösteren taraftarlardan af dileyen tecrübeli futbolcu, "Kaybetmeyi kabullenemiyorum. Düşünmeden sarf ettiğim sözlerden ötürü sizlerden özür diliyorum. Kontratımın son gününe dek burada kalmaya devam edeceğim." sözlerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



