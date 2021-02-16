Josef De Souza, son dönemlerde en fazla dikkat çeken futbolculardan beri. Başarılı ön libera orta saha mevkiindeki etkileyici futbolu ile transfer sezonlarında listelerde yer alan futbolcular arasında yer alıyor. Güçlü performansı özellikle sağ ayağı ile etkileyici maçlar seyrettiren oyuncu, aynı zamanda 2011 yılında UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz kupasını kazanan ödüllü bir futbolcu. Arabistan liginde olduğu gibi ülkemizde Süper Lig maçlarında da ön plana çıkan profesyonel bir isim. Onu yakından tanımak isteyenler hem özel yaşantısını hem de futbol serüvenini inceliyor.

Josef De Souza kimdir, nereli?

Josef De Souza'nın futbol kariyerinin yanı sıra özel yaşantısına dair de pek çok husus merak ediliyor. Bunlar arasında başarılı futbolcunun nereli olduğu akıllara takılan sorular arasında yer alıyor. Josef De Souza, Brezilya'nın en büyük ikinci kenti ve aynı zamanda bulunduğu eyaletin başkenti olan turistik Rio de Janeiro'da doğmuştur. Güçlü futbolu ile Brezilya'nın yetiştirdiği dünyaca tanınan önemli isimler arasına girmiştir.

Josef De Souza kaç yaşında?

Brezilyalı futbolcu Josef De Souza, 11 Şubat 1989 yılında dünyaya gelmiştir. Şu an 31 yaşındadır. Beşiktaş takımının orta sahasında başarılı futbolu ile tüm futbol severlerin dikkatini çekmiş ve beğenisini kazanmıştır. Yıldız futbolcunun tam adı Josef De Souza Dias'dır. 1.88 boyu ile fit bir görünüme haiz maçlardaki performansı ile akıllarda kalan bir oyuncudur.

Josef Souza başarılı form grafiği ile dikkatleri çekmiş ve kiralık olarak Sao Paulo takımında 50 maçta forma giymiştir. Bu maçlarda sergilediği performansı ile milli takım formasını giymeye de hak kazanmıştır. Sao Paulo takımı tarafından ertesi yıl bonservis bedeli ödenmeden satın alınmıştır. En değerli orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen futbolcu, o dönem pek çok teknik direktörün dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Eski hocası olan Vitor Perreria'nın Fenerbahçe'nin başına geçmesi ile birlikte tanıdık isimlerle çalışmak yönünde kararını veren Josef Souza, sarı lacivertli ekibin 8 milyonluk teklifini kabul ederek Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Josef Souza, daha sonraki transfer süreçlerinde en son bir diğer Süper Lig takımı olan Beşiktaş takımında top koşturmaktadır.

Sarı lacivertli kulüpte üç sezon görev yapan Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu, yeni takımı Beşiktaş'a karşı 5'i lig, 3'ü Türkiye kupası olmak üzere toplam 8 kere rakip olmuştur. Fenerbahçe'de ilk sezonun ilk yarısı siyah beyazlı ekibe karşı oynanan maçta sakatlığı sebebi ile forma giyemeyen

Josef Souza, Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe takımının 2-0 galip geldiği derbide ilk defa Beşiktaş'a karşı forma giymiştir.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Josef De Souza, 13 Eylül 2020 tarihinde Al Ahli ile sözleşmesini feshetmiş ve 15 Eylül 2020 tarihinde siyah-beyazlı ekip Beşiktaş spor kulübüne orta saha oyuncusu olarak katılmıştır. 31 yaşındaki ön libero için Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir takımları ile rekabete girmiştir. Beşiktaş'ın ünlü yıldıza bu süreçte 1+1 yıllık anlaşma teklif ettiği bilinmektedir. Taraflar önerilen bu teklifler üzerinde prensip anlaşmasına varmıştır.

2020-2021 yılı transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı ünlü futbolcu Josef De Souza, Beşiktaş takımında oynamaktadır. Josef De Souza'nın Beşiktaş kulübü ile imzaladığı sözleşmesinin bitiş tarihi ise 30 Haziran 2021 yılıdır.

Josef De Souza'nın maaşı ne kadar?

Ünlü futbolcunun aldığı maaşta merak edilerek araştırılmaktadır. Josef De Souza, Beşiktaş kulübü ile yaptığı sözleşme sonucunda 1.3 milyon Euro maaş almaktadır.

Josef De Souza Oynadığı Takımlar

Josef De Souza'nın oynadığı takımlar şöyle sıralanıyor:

1998-2008: Vasco Da Gama

2008-2010: Vasco Da Gama

2009: Brezilya U20

2012-2013: Gremio

2014-2015: Sao Paulo

2014-2015: Brezilya

2015-2018: Fenerbahçe

2018: Al Ahli

2020-2021: Beşiktaş

Süper Lig Performansı

31 yaşındaki Brezilyalı ünlü defansif orta saha mevkiinde top koşturan Josef De Souza'nın süper lig performansı istatiksel olarak merak edilmektedir. Josef De Souza, 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe formasını giymiş ve ardından 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al-Ahli takımına transfer olmuştur. Josef De Souza, kariyerinde 96 Süper Lig maçında 10 gol kaydetmiş ve 5 asist yapmıştır. Beşiktaş takımında oynadığı maçlarda da performansı ile başarılı bir grafik çizmektedir.