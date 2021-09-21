Josef de Souza: Haksızlığa uğradık

Brezilyalı oyuncu, yaptığı açıklamada; “Zor bir akşam yaşadık. Daha iyi olmak zorundayız. Sorumluluktan kaçamayız ama haksızlığa uğradığımızı söylememek de olmaz. Geçen sezon da söyledim. Tanrı’nın izniyle saha içinde tekrar şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Josef, ' Karşılaşmanın ardından son derece düzgün bir şekilde hakemin yanına gittim. Maçın sona ermesi gerekmiyor muydu diye sordum. Bana gol olduğunda bitime 10 saniye kalmıştı dedi. Ben de onun söylediğine inandım ve kendisine teşekkür ettim. Sonrasında soyunma odasına gittiğimde aslında maçın bitmesi gereken zamanın üzerinden bir dakikadan fazla süre geçtiğini gördüm. Gerçekten çok üzücü' dedi.