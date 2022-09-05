Josef de Souza, Ankaragücü maçı sonrası kırmızı kart gördü!

Spor Toto Süper Lig 'in 5. haftasında heyecan dolu geçen maçta Beşiktaş , MKE Ankaragücü deplasmanında 3-2 kazandı. Gergin geçen mücadelenin son düdüğünün ardından ortalık karıştı. Bir Sarı-Lacivertli taraftar sahaya atladı ve tam yarı sahadaki Cenk Tosun ile Salih Uçan'a tekme attı.

Bu anların ardından Josef de Souza da takım arkadaşlarından uzaklaştırmak adına o taraftara müdahale etti. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan da bu hareketinden dolayı Brezilyalı yıldıza direkt kırmızı kart gösterdi.

Sezon başı kampında sakatlanan ve bu sezon ilk kez Ankaragücü karşısında forma giyen Sambacı böylece gelecek hafta oynanacak İstanbulspor mücadelesinde görev yapamayacak.