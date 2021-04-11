Josef: Boğaz’da şampiyonluk kutlamak istiyorum

Kara Kartal’a sezon başında transfer olan Josef de Souza, kısa sürede takımın değişilmez isimlerinden biri olmuştu. 29 mücadeleye çıkıp 2 gollük performans ortaya koyan 31 yaşındaki ön libero, hem kalitesi hem de lider özelliğiyle fark yarattı. Bu akşamki karşılaşmada sarı kart cezalısı olması sebebiyle görev yapamayacak olan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş Dergisi’nin Nisan ayı sayısına önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında elde ettiği şampiyonlukların ardından İstanbul Boğazı’nda taraftarıyla beraber yaptığı tekneli kutlamaların kendisini çok etkilediğini söyleyen Souza, bu anın içinde yer almak istediğini söyledi. Josef, “Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşamak, Mayıs ayında boğazın bizim kutlama teknelerimizle dolduğunu görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.