Beşiktaş 'ta Josef de Souza ve Fraport TAV Antalyaspor'da Amilton, 'Kural dışı hareket' sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

1-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu AMILTON MINERVINO DA SILVA’nın 24.10.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2-FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 25.10.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3-YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇETİN’in 26.10.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR- BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakası sonrası medyaya yapmış olduğu“sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi YAVUZ CİNKAYA’nın aynı müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4-BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSEF DE SOUZA DIAS’ın 26.10.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR- BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 27.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5-DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü teknik sorumlusu RIZA ÇALIMBAY’ın 26.10.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakası sonrası basın toplantısında yapmış olduğu“sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ERHAN ERDOĞAN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi MUSTAFA DEMİRCİ’nin 26.10.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü Başkanı HÜSEYİN ÜNEŞ’in 24.10.2020 tarihinde yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8-ÜMRANİYESPOR Kulübü’nün 24.10.2020 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÜMRANİYESPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA GÜLNAR’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ÜMRANİYESPOR Kulübü futbolcusu OKAN DERİCİ’nin aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ÜMRANİYESPOR Kulübü masörü ECEVİT AKTAŞ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ÜMRANİYESPOR Kulübü görevlisi İSAK KARGI’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ÜMRANİYESPOR Kulübü antrenörü HÜSAMETTİN BALCI’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9-YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü’nün 24.10.2020 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 9/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü futbolcusu KEREM CAN AKYÜZ’ün aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü futbolcusu CANER ARICI’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/9 ve 7/11 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü futbolcusu BURAK ÇALIK’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/9 ve 7/11 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü antrenörü AHMET CİNGÖZ’ün 24.10.2020 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü futbolcusu UĞUR UTLU’nun aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11-ADANA DEMİRSPOR Kulübü futbolcusu HASAN KILIÇ’ın 25.10.2020 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 6/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12-İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TEKKE’nin 25.10.2020 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü OLCAY DEMİR’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13-ESKİŞEHİRSPOR Kulübü kaleci antrenörü ATALAY KAZANCI’nın 25.10.2020 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14-BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü’nün 26.10.2020 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15-MARDİN FOSFAT SPOR Kulübü kaleci antrenörü BÜLENT AYAN’ın 25.10.2020 tarihinde oynanan AĞRI 1970 SPOR-MARDİN FOSFAT SPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 26.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.