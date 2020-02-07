Trabzonspor'un kilit ismi Jose Sosa’dan müjdeli haber... Fenerbahçe maçından sonra ağrıları artan ve takımdan ayrı çalışan Arjantinli yıldız, dün idmana çıktı. Tedavi süreci olumlu ilerleyen kaptan, Gençlerbirliği deplasmanında sahada olacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in yüzü bu gelişmeyle gülerken, Fırtına ideal orta saha üçlüsüyle maça çıkacak. Obi Mikel-Ndiaye-Sosa merkezini sakatlık ve ceza dışında bozmayı düşünmeyen Hüseyin hoca, Nwakaeme’ye de kavuştu. Fenerbahçe maçında cezasından dolayı forma giyemeyen yıldız kanat, Gençlerbirliği’ne karşı formasına kavuşacak.

Liderlik yine onda

Bu sezon takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Sosa, 3 kulvarda toplam 28 maça çıktı. 34 yaşında olmasına rağmen müthiş özverisiyle alkış alan Tangocu, bu maçlarda 5 gol atarken, 8 asist yaptı. Çimşir, Gençlerbirliği maçında saha içi liderlik görevini yine Sosa’ya verecek.