Fenerbahçe 'nin tecrübeli orta sahası Jose Sosa'dan Fenerbahçe hakkında olay sözler. Ülke basınına konuşan 36 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Sarı-Lacivertli kulübün karmaşık biri durum içerisinde olduğunu belirtti.

Arjantin basınına konuşan Jose Sosa, Trabzonspor 'da birlikte oynadığı yakın arkadaşı Emmanuel Mas'ın, kendisine eski takımı Estudiantes'e geri dönmesi için baskı yaptığını belirterek, "Onunla sürekli iletişim halindeyim, Ne olacağını görmemiz gerekecek. Emmanuel Mas, her gün antrenmana gittiğinde beni arıyor. Ona en iyisini dilemek istiyorum çünkü Estudiantes çok sevdiğim bir yer." sözlerini dile getirdi.

Fenerbahçe sözleri

Mas ile ortak arkadaşı olan Angeleri'nin de Arjantin ekibine transfer olması için temasa geçtiğini belirten Sosa, "Fenerbahçe ile Haziran ayına kadar sözleşmem olduğunu ve kulübün şu anda karmaşık bir durumda olduğunu söyledim." dedi.

Estudiantes'e açık kapı

Kariyerini Estudiantes'te bırakmak istediğini de dile getiren Sosa, "Bir futbolcu kariyerini eşsiz bir şekilde noktalamaya çalışmalı. Finalde Boca'ya attığım golü herkes hatırlıyor ama benim en çok hatırladığım Gimnasia'ya attığım gol. Asla unutamayacağım duygular bunlar." sözlerini sarf etti.



