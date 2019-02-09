Jose Sosa'dan anlamlı ziyaret

Trabzonspor Kulübünün yönetim kurulu üyeleri ile bordo-mavili futbol takımının Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, İstanbul’da kanser tedavisi gören 3 yaşındaki taraftarı ziyaret etti.

09 Şubat 2019, Cumartesi 20:36 Son Güncelleme:
- A +
Jose Sosa'dan anlamlı ziyaret

 Trabzonspor Kulübünün yönetim kurulu üyeleri ile bordo-mavili futbol takımının Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, İstanbul’da kanser tedavisi gören 3 yaşındaki taraftarı ziyaret etti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyeleri Zafer Göktaş ve Lokman Sadıklar ile takım kaptanı Jose Sosa’nın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören 3 yaşındaki Ömer Asaf Kılıç’ı ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette, Sosa’nın 3 yaşındaki taraftara çeşitli hediyeler verdiği ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunduğu aktarıldı. Ayrıca bordo-mavili kulübün yöneticileri ile Sosa’nın aynı serviste tedavi gören çocuklarla sohbet ettiği de kaydedildi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.