Jose Sosa'da son dakika! Geri dönüyor...

Trabzonspor'da bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Jose Sosa bugün takımla çalışmalar başlıyor. Yıldız futbolcu Ankaragücü karşılaşmasında oynayabilecek.

24 Haziran 2020, Çarşamba 10:42 Son Güncelleme:
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Jose Sosa'da son dakika! Geri dönüyor...

Trabzonspor'da Jose Sosa sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de oynanan son iki karşılaşmada forma giyemeyen Arjantinli yıldız takıma dönüyor. Sosa bugün gerçekleştirilecek idmanda takımla birlikte çalışacak.

Ankara gücü maçında sahada...

35 yaşındaki futbolcu 27 Haziran Cuma günü Ankaragücü ile oynanacak 29. hafta maçında oynayabilecek duruma gelecek. Mayıs ayında yaşadığı sakatlığı nedeniyle Sosa Süper Lig'de oynanan Göztepe ve Alanyaspor, ayrıca Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçlarında forma giyememişti.




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