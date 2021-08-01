Jose Sosa'da son dakika! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Fenerbahçe’de Jose Sosa'nın kadroda düşünülmediği ve bu nedenle idmanlara çıkmadığı iddia ediliyordu. Ancak durumun böyle olmadığı yıldız futbolcunun hafif ağrıları olduğu için Vitor Pereira tarafından 2 gün dinlendirildiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe ’de Jose Sosa'nın kadroda düşünülmediği ve bu nedenle idmanlara çıkmadığı iddia ediliyordu.
Ancak gerçek ortaya çıktı. Jose Sosa, hafif ağrıları olduğu için Vitor Pereira tarafından 2 gün dinlendirildi.
Sosa'nın an itibariyle takımdan ayrılma gibi bir durumu bulunmuyor.
36 yaşındaki Arjantinli futbolcunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sosa geçen sezon 34 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.
Çağrı Davran