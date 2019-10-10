Jose Sosa'da mutlu son çok yakın

Trabzonspor, milli arada Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın menajeri ile masaya oturacak. Yıldız oyuncu maddi anlamda tatmin edilecek. Sosa, oyuncu bu sezon 13 maçta 2 gol atarken 4 asist yaptı.

10 Ekim 2019, Perşembe 08:56
- A +
Jose Sosa'da mutlu son çok yakın

Trabzonspor iç transferde 'Ağır topuyla' sözleşme uzatmak üzere... Daha önce Trabzonspor'da kalmaya sıcak baktığına dair açıklamalarda bulunan Arjantinli maestro Jose Sosa'nın menajeri ile masaya oturacak yönetim, 1+1 yıllık teklifte bulunacak.

Bordo-Mavili yönetimin oyuncuya verebilecekleri en yüksek düzeyden teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. 34 yaşındaki yıldız futbolcu son dönemde ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesten büyük övgü almıştı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 13 maçta 2 gol atarken 4 asist yaptı.

İKİLİ MÜCADELEDE ZİRVEDE!

Trabzonspor'un yıldızı Jose Sosa, bu sezon en fazla ikili mücadele kazanan oyuncusu konumunda (63).

Kaynak: Takvim

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...