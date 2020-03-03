Jose Sosa yine dümene geçti

Trabzonspor kaptanı Jose Sosa dev maç öncesinde yine dümene geçti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in saha içerisindeki en büyük yardımcısı olan Arjantinli oyuncu, takımla kısa bir motivasyon konuşması yaptı. Tangocu’nun, “İlk dakikada 1-0 geriye düşmemize rağmen Fenerbahçe ile oynadığımız son maçta onları devirmiştik. Yine taraftarımızın desteğiyle onları yenip, rövanş öncesinde avantaj sağlayabiliriz. Her şey bizim elimizde” dediği öğrenildi.