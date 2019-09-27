Jose Sosa: Yeni bir çıkış için kazanacağız

Teknik direktör Ünal Karaman, dev maça öğrencilerini hazırlarken, Arjantinli süperstar da her fırsatta takım arkadaşlarını ateşlemeye çalışıyor. Geçen sezon 5-0’lık ağır Yeni Malatya mağlubiyeti sonrasında, Fenerbahçe galibiyeti ile çıkışa geçtiklerini hatırlatan 34 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş karşılaşması öncesinde de bir hayli iddialı...

‘Kayıpları telafi edeceğiz’

Tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu belirten Sosa, “Kötü giden bir grafiğimiz var ancak sezon başı olması nedeniyle tüm bu kayıpları telafi edebiliriz. Bu maç çok önemli ama her şey değil. Özellikle büyük maçlar bu telafiler ve yeni çıkışlar için büyük fırsat. Tüm çalışmalarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz. Bu karşılaşmayı kazanacak güçte olduğumuzu biliyoruz. Takım içinde iyi bir hava var. Dev maça hazırız ve artık Beşiktaş’ı bekliyoruz” dedi.

‘Yalnız bırakmayacaklardır’

Taraftara da çağrıda bulunan tecrübeli oyuncu, “Taraftarımız bizim en büyük destekçimiz. Onlar arkamızda olduğu zaman her maça farklı bir motivasyon ile çıkıyoruz. Pazar akşamı da onlara çok ihtiyacımız var. Biliyoruz ki yine bizi yalnız bırakmayacaklardır” ifadelerini kullandı.