Jose Sosa ve Filip Novak aynı anda

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önceki gün yayıncı kuruluş Bein Sports’un konuğu oldu. Çok önemli açıklamalarda bulunan Bordo-Mavililer’in patronu, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaptan Jose Sosa’nın geleceği ile alakalı müjdeyi verdi. İlk kez bu kadar net konuşan Ağaoğlu, “Sosa yüzde 99 kalacak. Ben hatta şöyle söyleyeyim; kaldı da. Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp detayları görüşüyor. Sosa futbolu bıraktıktan sonra da Trabzonspor’da görmeyi arzuladığım bir oyuncu” dedi. Sosa’ya artık ‘tamam’ gözüyle bakan Karadeniz devi, sözleşmesi bitecek bir diğer oyuncu Filip Novak’la da artık imza aşamasına geldi.

Novak’ı ikna eden detay...

Fırtına, Çekya Milli Takımı’nda sakatlanan ve 6 hafta forma giyemeyeceği açıklanan tecrübeli oyuncuya bu dönemde de ısrarla sözleşme yenileme teklifi iletti. 29 yaşındaki oyuncunun bu durumdan çok memnun kaldığı öğrenildi. Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, Sosa ile Novak’ın sözleşmesini aynı anda uzatmayı ve gövde gösterisi yapmayı planladığı da gelen haberler arasında.