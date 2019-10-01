Jose Sosa uçuşa geçti

2017-18 sezonunda Fırtına’ya gelen ancak gösterdiği performansla eleştirilen Jose Sosa, Ünal Karaman’ın gelişi ile birlikte 18-19 sezonunda adeta uçuşa geçti.

Trabzonspor’un maestrosu olan 34 yaşındaki yıldız, ortaya koyduğu oyunun yanı sıra takımı sahiplenmesi sonrasında kaptanlık pazubandını da koluna taktı.

Sakat olmasına rağmen “Ben bu takımın kaptanıyım, arkadaşlarımı yalnız bırakamam” diyerek, devre arası kampına giden ve gönülleri fetheden Arjantinli süperstar, önceki akşam da Beşiktaş karşısında dümene geçti.

Sahada takımı organize eden Sosa, galibiyetin fitilini ateşlemekle kalmadı, en ufak gerginlikte takım arkadaşlarını korumanın yolunu aradı! Tecrübeli oyuncu, bu tavırlarıyla bir kez daha taraftarın sevgilisi olmayı başardı.