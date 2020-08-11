Jose Sosa transferinde Fenerbahçe için kritik hafta

Bu sene şampiyonluk hasretine nokta koymak adına transfer çalışmalarını sürdüren Sarı- Lacivertliler transferde büyük oynuyor. Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i alarak sezona hızlı ve iddialı giren Fenerbahçe'nin bir diğer hedefi Jose Sosa... Trabzonspor ile henüz sözleşme yenilemeyen Arjantinli süperstar menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'a önerildi.

1+1 yıllık sözleşme

Teknik direktör Erol Bulut'un onay verdiği 35 yaşındaki oyuncu ile bu hafta içerisinde sportif direktör Emre Belözoğlu bir araya gelecek. Şu anda İspanya'da tatilde olan Sosa'ya yıllık 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önerilmesi bekleniyor. Trabzonspor'dan da hemen hemen benzer bir teklif alan tecrübeli oyuncunun, İstanbul'da yaşamak istemesi sebebiyle Kanarya'ya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.





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