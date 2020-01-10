Jose Sosa: Şampiyonluk istiyorum

Kaptan Jose Sosa, Antalya kampında basın mensuplarının karşısına çıktı. Çok sıkı çalıştıklarını belirten Arjantinli yıldız, “Burada gençler bizimle. Onlar bu kulübün hazineleri. Onlara iyi bakmalı ve en iyi şekilde geleceğe hazırlamalıyız. Bu doğrultuda Hüseyin hocamıza destek olmamız gerekiyor. Öncelikle Ünal hocamıza da teşekkür etmemiz gerekiyor. Beraber çok şey paylaştık. Her değişim zorluk getirir. Hocamızla birlikte güçlerimizi birleştirirsek ben işimizin daha kolay olacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

‘3.’lük iyi değil’

Ligin ikinci yarısının daha zor geçeceğini belirten Sosa, “Zirvede takımlar birbirine yakın. 3.’lük arzu ettiğimiz bir yer değil. Daha yukarılarda olabilirdik” dedi. Kontrat konusuna değinen Tangocu, “Kontrat ve sözleşme detaylarını menacerim görüşüyor. Bunları ben de konuşmak istemem. Ben sadece saha içine odaklandım. İşin doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Burada bir hayalimiz var. Herkes biliyor. Şampiyonluk hedefini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Buna adapte oldum” diye konuştu.

‘Mutlu oluyorum...’

Sosa, “Futbolculuk kariyerinden sonra kulüpte görev almak ister mi” sorusuna ise “Bu soruları duymaktan mutlu oluyorum. İnsanlar sizi böyle bir kulübün parçası olmanız için layık görüyorsa bu kazandığınız başarılarla oraya layık görüldüğünüz içindir. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum” dedi.