Jose Sosa: Sahalara dönmek için çok istekliyim

Jose Sosa, dünkü antrenmandan önce Samandıra Tesisleri’nde gazetecilerin karşısına çıktı. Karışık bir durumdan geldiğini söyleyen tecrübeli orta saha oyuncusu, “Pandemiden dolayı sağlık konusunda sıkıntılıydım. Şu an gerçekten burada olduğum için mutluyum. Bir an önce sahalara dönmek için çok istekliyim. Tabi ki de Türkiye´ye birçok kez gelip gittim, her seferinde farklı şekilde oldu. Burada olmam güzel, çünkü beni çok istediler. Bugüne kadar Türkiye´de hangi takıma gitsem herkes çok iyi davrandı. Bu sefer buradayım ve çok mutluyum” diye konuştu.

‘Vücudumu daha iyi tanıdım’

Takıma geç katıldığını dile getiren Sosa, “Henüz takımla antrenmanlara katılamadım. Hoca ve takım iyi ve sert çalışıyorlar. Bu süreçte, geri döndüğümde vücudumu daha iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Bu süreci iyi geçirmeye çalıştım. Akıllıca ve sabırlı davranmak gerekiyor ki lig de uzun. Akıllıca çalışmak gerekiyor” dedi.

‘Birbirimize güvenmeliyiz’

Tecrübeli futbolcu, hedeflerin her zaman yüksek olması gerektiğini söyleyerek, “Bunun için de öncelikle başarılar soyunma odasından geçiyor. Herkes birbirine güvenmeli. Lig sonunda ne olacağını tahmin etmek şimdiden zor ama iyi bir sezon geçirmek lazım. Tabi ki ben bireysel olarak en iyimi vereceğim ve takım halinde de birbirimize güvenerek bu hedeflere ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘Pozisyonumu konuşmadık’

Sosa, çalıştığı teknik direktörler açısından her zaman şansı olduğunu dile getirdi. Arjantinli futbolcu, “Farklı pozisyonlara adapte olabilen bir oyuncuyum. Hocayla daha pozisyon konusunu konuşmadık. Orta saha konusunda da çok iyi oyuncular var. Alternatif olması, iyi bir takım olmak için çok önemli. Ben en iyimi verebileceğim pozisyonda oynayacağıma inanıyorum” dedi.

‘Önce sağlımıza dikkat etmeliyiz’

Takımda çok önemli isimler olduğuna dikkat çeken Jose Sosa, “Bunlar, yapacakları başarılı işlerle kulübün tarihine geçebilecek isimler. Ben de bütün takımdaki oyunculardan biriyim. İsimlerin önemi yok, en iyi şekilde hazır olmalıyız. Hazırlığım devam ediyor ama bu sene biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Pandemiden dolayı tekrar liglere ara verilebilir. En başta sağlığımıza dikkat ederek lige devam etmeliyiz” diye konuştu.

‘Liderler en iyisini düşünür’

Arjantinli yıldız, takım içinde liderler bulunmasının çok önemli olduğunu söyledi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Liderler her zaman takımın en iyisini düşünürler. Kaptanlarla, diğer liderlerle ilişkiler iyi olmalıdır. Trabzonspor hakkında son kez konuşuyorum; Trabzon´da da liderdim ama diğer oyuncularla iyi ilişkiler kuruyorduk. Liderlikte pozitiflik öne çıkar ve en iyiye takımı nasıl götürürüze dayanır” dedi.

‘Taraftarsız olmak üzücü’

Başarılı futbolcu, maçlara taraftarsız çıkacak olmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Sosa, “Çünkü burada oynadığım her zaman, takım kötü olduğunda inanılmaz bir destek vardı. Taraftarın özellikle kötü zamanlarda takımı ileri iten bir ambiyansı vardı. İnşallah bu süreci atlatıp taraftarımızla birlikte maçlarımıza çıkabileceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Belözoğlu’na büyük saygım var’

Jose Sosa, konuşmasında Emre Belözoğlu’na ayrı bir parantez açtı. Kendisine büyük saygısı olduğunu söyleyen 35 yaşındaki oyuncu, “Emre Belözoğlu, gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri. Karakter olarak da öyle. Transfer sürecimde benimle iletişime geçmesine çok mutlu oldum. Emre Belözoğlu’na, başkana ve yönetilme çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.