Dünya genelinde pek çok spor dalı bulunuyor. Özellikle de geçmişten günümüze futbol en çok tercih edilen spor dalları arasında yer alıyor. Dünyanın her ülkesinde çoğu insan tarafından ilgiyle takip edilen futbol belli kurallara göre oynanıyor. Alanında profesyonel futbolcular en iyi takımlara transfer oluyorlar. Gerçekleşen müsabakalar ile futbol takımı şampiyonları belirleniyor. Bu şampiyonluklar takımlara hem maddi kaynak hem de prestij sağlıyor. Jose Sosa da dünyanın en başarılı futbolcuları arasında gösteriliyor. Arjantinli milli futbolcu Jose Sosa Fenerbahçe futbol kulübünde forma giymektedir.

Jose Sosa kimdir, nereli?

Başarılı futbolcu Jose Sosa 19 Haziran 1985 yılında Arjantin'in Carcarana şehrinde dünyaya geldi. 1, 83 metre boyunda olan Jose Sosa Arjantinli milli futbolcudur. Türkiye Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giyen Jose Sosa futbol kariyerine Estudiantes futbol kulübü alt yapısında başladı.

Burada tecrübe kazanan Jose Sosa 2002 yılında profesyonel futbol kariyerine başladı. 2002- 2007 yılları arasında Estudiantes futbol takımında profesyonel futbol oynayan Jose Sosa çıktığı 143 maçta toplam 12 gol attı. Jose Sosa 2007- 2010 yılları arasında Bayern Munich futbol takımı ile çıktığı 35 maçta da 2 gol attı. Başarılı futbolcu 2010 yılında Estudiantes takımına kiralık olarak gönderildi.

Jose Sosa kaç yaşında?

Arjantinli başarılı futbolcu Jose Sosa 19 Haziran 1985 yılında Arjantin'in Carcarana şehrinde dünyaya geldi. 35 yaşındaki futbolcu orta saha mevkiinde top koşturuyor. Başarılı futbolu ile ilgi gören Jose Sosa 2010- 2011 sezonunda Napoli futbol takımında oynadı. Jose Sosa Napoli ile çıktığı 24 maçta 1 gol attı. Başarılı futbolcu 2011- 2014 yılları arasında Metalist Harkiv takımında forma giyerken çıktığı 62 maçta da 12 gol attı. Jose Sosa 2014 yılında Atletico Madrid futbol takımına kiralık olarak gönderildi. Jose Sosa 2014 yılında Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giyerek çıktığı 3 maçta başarılı performans gösterdi.

Jose Sosa Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Arjantinli futbolcu Jose Sosa Türkiye Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de top koşturdu. 2014 yılında Atletico Madrid'te kiralık olarak oynayan Jose Sosa 2014 yılında Beşiktaş'a kiralık olarak gönderildi. Beşiktaş ile sözleşmesini yenileyen Jose Sosa 2014- 2016 yılları arasında Beşiktaş'ta top koşturdu. Jose Sosa Beşiktaş'ta çıktığı 55 maçta toplam 12 gol attı. 2016- 2018 yıllarında Milan'da oynayan Jose Sosa 2017- 2018 yılında Trabzonspor'a kiralandı. Burada 8 maça çıkan başarılı futbolcu 2018- 2020 yılında da Trabzonspor forması giydi. Jose Sosa 2020 yılında Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Arjantinli başarılı futbolcu Jose Sosa 2014 yılında Atletico Madrid futbol takımında kiralık olarak oynayan Jose Sosa 15 maça çıktı. Josa Sosa Atletico Madrid futbol takımındaki kariyerinin ardından Beşiktaş'a kiralık olarak gönderildi. 2014- 2016 yıllarında Beşiktaş futbol takımında forma giyen Jose Sosa 2016- 2018 yılında Milan'a transfer oldu. Milan'daki kariyerinin ardından Jose Sosa Trabzonspor'a kiralık olarak gönderildi.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Arjantinli başarılı futbolcu Jose Sosa 19 Ağustos 2020'de Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 2 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu 3 milyon Euro ücret aldı. Fenerbahçe'de başarılı bir kariyer süreci geçiren Jose Sosa 2020- 2021 sezonunda Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

Jose Sosa'nın maaşı ne kadar?

Arjantinli başarılı futbolcu Jose Sosa 2020 yılında Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Jose Sosa bu sözleşme ile Fenerbahçe'den 2 milyon Euro transfer ücreti alacak.

Jose Sosa Milli Takım Kariyeri

Arjantinli milli futbolcu Jose Sosa, Arjantin U- 20 formasını 5 kez, Arjantin milli takım formasını 4 defa, Arjantin U- 23 formasını 19 defa ve A takımında 28 kez giydi. 2005 yılından 2012 yılına kadar Arjantin milli takımlarında oynayan Jose Sosa çıktığı 28 maçta 1 gol şansı bulabildi. Arjantinli başarılı futbolcu Jose Sosa milli forma ile başarılı sonuçlar elde etti. Carolina Alurralde ile evli olan Jose Sosa'nın ikiz kız çocukları bulunuyor.

Jose Sosa futbol kariyeri

Başarılı bir futbol kariyerine sahip olan Jose Sosa dünya genelinde pek çok kulüpte futbol oynadı. Türkiye Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu başarılı futbolu ile ön plana çıktı.