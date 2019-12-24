Jose Sosa: İyi bir karakter ortaya koyduk

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 38'inci dakikada Norveçli santrfor Sörloth kaydetti. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 29'a çıkartırken, İttifak Holding Konyaspor 15 puanda kaldı.

Maçın ardından konuşan Trabzonspor'da Kaptan Jose Sosa, “Geçen hafta aldığımız yenilgi bizi derinden etkiledi, böyle bir şey beklemiyorduk. Bugün önemli olan iyi futbol, bundan da önemlisi iyi bir karakter ortaya koymaktı. Bunu başardık” dedi. Çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan eski takım arkadaşı Yusuf Yazıcı’ya geçmiş olsun dileğinde bulunan Arjantinli oyuncu şunları söyledi: Yusuf Yazıcı’nın sakatlığının haberini aldık, çok büyük üzüntü duyduk. Ona selamlarımızı iletiyoruz, en kısa sürede çok daha güçlü döneceğini düşünüyoruz.