Jose Sosa: Fenerbahçe beni çok istedi

Fenerbahçe'de yeni transferler basın mensuplarının karşısına geçmeye devam ediyor. Transfer döneminin en flaş isimlerinden biri olan Jose Ernesto Sosa bu kez zoruları yanıtlayan isim oldu.

İşte Arjantinli yıldızın açıklamaları:

"Biraz karmaşık bir durumdan geldim. Pandemiden dolayı sağlık konularında sıkıntılıyım ama atlattım. Bütün enerjimle en iyiyi vermek için çalışacağım. Bir an önce sahaya dönmek için çok enerjiğim. Bu süreçte benim için önemli olan, geri döndüğümde vücudumu biraz daha iyi tanıdım. Kendimi bir an önce takıma empoze edebilmek için bu süreci iyi geçirmeye çalıştım."





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Fenerbahçe tercihini açıkladı

"Türkiye'ye birçok kez gelip gittim, hepsi de farklı oldu. Fenerbahçeli yetkililer beni çok istediler. Türkiye'de hangi takıma gittiysem çok iyi dostluklar kurduk. Şimdi de buradayım."

"Takıma geç katıldım ama gördüğüm kadaroyla arkadaşlarım sert çalışıyor. Bu dönemde kendimi bir an önce takıma dahil edebilmek için çalışıyorum. Akıllıca ve sabırlı davranmak gerekiyor. Lig uzun bir süreç."

'Hedef her zaman daha yüksek olmalı'

"Hedef her zaman daha yüksek olmalı. Başarılar soyunma odasından geçiyor. Herkes birbirine güvenmeli, bunu sağlamalıyız. İyi bir sezon geçirmemiz lazım. Bunun için bireysel olarak en iyimi vereceğim. Başarılar soyunma odasından geçiyor, herkes birbirine güvenmeli."

"Bugüne kadar hocalardan yana hep şansım oldu. Hep farklı pozisyonlarda oynadım. Şu an bunun için konuşmadık. Orta saha konusunda çok iyi isimler var. İyi takım olmak için alternatiflerin olması önemli."

"Bu sene oyuncular olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Uzun bir sezon olacak, belki ligler tekrar ertelenecek. Başta sağlığımıza olmak üzere kendimize dikkat etmemiz gerekiyor."

'Taraftarın gücünü gördüm'

"Kadıköy'de rakip olarak oynadığım zaman taraftarın gücünü gördüm. En kötü zamanda bile Fenerbahçe'yi destekleyen bir taraftar grubu var ve maçların seyircisiz oynanması bizim için dezavantaj"

"Trabzonspor hakkında son kez konuşuyorum. Trabzonspor'da liderdim ama diğer lider olan oyuncular ile de sürekli fikir alışverişi yapıyordum. Bu çok önemli bir konu. Liderler takım için her zaman önemlidir. Kaptanlar ve diğer lider futbolcular ile iyi geçinmek bence çok önemli."

Emre'ye övgü dolu sözler

"Emre Belözoğlu hem karakter hem de futbolcu olarak Türk futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri."





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