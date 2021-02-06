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Jose Sosa: Bu yenilgiden dolayı üzüntü yaşıyoruz

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray’a 1-0 kaybeden Fenerbahçe’nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, bu sonucu unutup, önlerine bakmaları gerektiğini söyledi.

06 Şubat 2021, Cumartesi 22:16 Son Güncelleme:
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Jose Sosa: Bu yenilgiden dolayı üzüntü yaşıyoruz

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray’a 1-0 kaybeden Fenerbahçe’nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, bu sonucu unutup, önlerine bakmaları gerektiğini söyledi.

Derbi maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Sosa, "Öncelikle takıma döndüğüm için mutluyum. Bu yenilgiden dolayı üzüntü yaşıyoruz. Bu üzüntü asıl amacımızın önüne geçmemeli, hedefimize doğru ilerlemeliyiz. Bu maçta beklenti yüksekti, taraftarlarımızın bize destekleri de fazlaydı. Takımı en güzel şekilde nasıl yukarı çıkarmalıyız ona bakmamız lazım." diye konuştu.


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(ÖZET) Fenerbahçe - Galatasaray maç sonucu: 0-1


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