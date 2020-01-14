Jose Sosa: Adınız Trabzonspor ise hedefiniz zirvedir!

Bordo-Mavililer’in kaptanı Jose Ernesto Sosa, Trabzonspor Dergisi’ne röportaj verdi.Sezon başında çok iyi bir hazırlık kampı dönemi geçirdiklerini belirten Sosa, “Özellikle takıma yeni katılan arkadaşlarımızla tanışma ve çalışma evresini geçirmiş olduk. Geçen sezon çok önemli ve değerli bir iş ortaya koymuştuk. Bu işin devamını ve daha iyisini yapabileceğimizi göstermemiz gerekiyordu. Sonuç olarak hem sıkı bir çalışma süreci geçirdik, hem de yeni gelen arkadaşlarımızla birbirimize alışmaya çalıştık. Oyun ve hayat tarzlarımızı ifade ettik. Zor ama bir o kadar da güzel bir sezon başı kampı oldu” açıklamasını yaptı.

‘İki kulvarda da’

“Adınız Trabzonspor ise hedefiniz doğal olarak zirvedir” diyen Sosa, iki kulvarda da en üst noktada ligi tamamlamak istediklerini söyleyerek, “Ligin çok iyi analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben analizin gücüne inanan biriyimdir. Lige baktığınızda isimleri büyük olan takımların diğerleriyle yaptığı maçlarda sürpriz puan kayıpları yaşadığını görüyoruz. Buna biz de dahiliz. Biz her iki kulvarı da en üst noktada tamamlamak istiyoruz. İsminiz Trabzonspor ise hedefiniz doğal olarak zirve olur” ifadelerini kullandı.