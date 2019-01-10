Manchester United'da aldığı art arda başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Jose Mourinho ile ilgili Ada basını bomba bir iddia ortaya attı.

Daily Mail'de yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar'dan geçtiğimiz ay ayrılan Portekizli teknik adamın United yönetiminden tam 15 milyon sterlinlik bir tazminat aldı.

Gazetenin Mou'ya yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre tazminatı ödenen 55 yaşındaki teknik adam, artık istediği kulüple görüşme gerçekleştirebilir.

Haberde ayrıca Real Madrid'in Julen Lopetegui'yi gönderdikten sonra Mourinho ile görüştüğü ancak Portekizlinin o dönem United'ın başında olduğu için teklifi reddettiği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler