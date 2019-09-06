İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Independent, ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho’nun, Manchester United’dan kovulmadan önce büyük bir transfer hatası yaptığını iddia etti. Haberde, Liverpool’da şu an harikalar yaratan ve dünyanın en iyi savunma oyuncusu olarak gösterilen Virgil van Dijk’ı, Kırmızılar’a transfer olmadan önce United’ın almak istediği ancak Mourinho’nun bu teklifi geri çevirdiği bildirildi. O dönem 75 milyon Pound’a (527 milyon TL) Southampton’dan Kırmızılar’a geçen van Dijk için tecrübeli çalıştırıcının, “Kadromuzda zaten Eric Bailly ve Victor Lindelöf var. Ona ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum” dediği bildirildi.

Sonra Maguire’i aldılar

O sezon sonunda Mourinho’nun görevine Kırmızı Şeytanlar son verirken, sadece 1 yıl sonra Solskjaer’in başında olduğu United, 85 milyon Pound (597 milyon TL) ödeyerek Leicester City’nin savunma oyuncusu Harry Maguire’ı aldı. Van Dijk ise geçtiğimiz ay Avrupa’da Yılın En İyi Futbolcusu seçildi ve FIFA tarafından verilen The Best ödülünde de Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile birlikte son 3 aday arasına girmeyi başardı.

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