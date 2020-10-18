Jose Mourinho’dan Wenger’e mesaj

Tottenham’ın menaceri, yaşayan efsane Jose Mourinho, Arsenal’in eski hocası Arsene Wenger’in çıkardığı kitaba birtakım eleştirilerde bulundu. Portekizli çalıştırıcı, Wenger’in, kendisinden hiç bahsetmemesini değerlendirdi

18 Ekim 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Jose Mourinho’dan Wenger’e mesaj

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın menaceri, yaşayan efsane Jose Mourinho, Arsenal’in eski hocası Arsene Wenger’in çıkardığı kitaba birtakım eleştirilerde bulundu. Portekizli çalıştırıcı, Wenger’in, kendisinden hiç bahsetmemesini şöyle değerlendirdi: “12-14 maç oynayıp, hiç kazanamadığın birine kitabında yer verir misin? Kitap, insanı mutlu eder ve gururlandırır. Wenger de o yüzden benden bahsetmedi.”

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