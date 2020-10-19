Premier Lig'de oynanan karşılaşmada Tottenham ile West Ham 3-3'lük eşitlikle berabere kaldı. 3-0 öne geçtikten sonra oldukça dramatik bir şekilde son 8 dakikada üstünlüğünü yitirerek 1 puana razı olan başkent ekibinde Galli yıldız, 72. dakikada Steven Bergwijn'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

Karşılaşmanın ardından kendisine yöneltilen soru üzerine Bale tercihi ile ilgili açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, "Bana kalırsa onu ilk 11'de başlatmamak doğru bir tercihti; kulüpte kendisini bekleyen ve istediği zaman oturabileceği şık bir koltuk olmadığını gösteren bir tercih. Bu, takımdaki herkese forma için savaşmaları gerektiği yönünde bir mesajdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bein Sports