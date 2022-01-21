Premier Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından Rafa Benitez ile yollarını ayıran Everton, teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Mirror'da yer alan habere göre İngiliz ekibin, şu anda Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho ile ilgilendiği iddia edilmişti. Portekizli teknik adam kendisi hakkında çıkan iddialara yönelik sessizliğini bozdu.

Roma'da mutlu olduğunu belirten Mourinho, takımda 3 yıllık sözleşmesinin bulunduğunun altını çizerek, "Şu anda Roma'daki işimi başka bir takım için değiştirmezdim. Roma'ya 3 yıl için söz verdim ve bunun benim projem olduğunu hissediyorum. Duygu, tutku, empati, açısından Roma'daki mutluluğuma 10 üzerinden 11 diyorum. İnsanların bana güvendiğini hissettiğim bir kulüpte olmaktan gerçekten çok ama çok mutluyum. Bundan daha mutlu olamazdım." sözlerini söyledi.

Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho, geçen Nisan ayında Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile yollarını ayırdıktan sonra sezon başında Roma ile anlaşmaya varmıştı.



