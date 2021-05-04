Roma Kulübü'nün sahibi ABD'li dolar milyarderi iş adamı Dan Friedkin, teknik direktör olarak Jose Mourinho'yu seçti ve Roma'nın gelecek sezondan itibaren büyük hedeflere yöneleceğini gösterdi. İtalyan kulübünün Mourinho ile anlaşması Tottenham'ı da büyük bir yükten kurtardı. Eğer Portekizli teknik adam Roma'yla anlaşmasaydı İngiliz ekibi kalan 18 aylık kontrat süresi için 20 milyon euro daha ödeyecekti ancak şimdi sadece sezon sonuna kadar olan 8 haftalık ücret ödenecek. Bu rakam da yaklaşık 2,5 milyon euro civarında...

Roma ayrıca Fonseca'nın görevine lig bitmeden son vermedi ve sezon sonunu bekledi. Böylece İtalyan ekibi 48 yaşındaki teknik direktöre tazminat ödemek zorunda kalmayacak.





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