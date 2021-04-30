MENÜ

Jose Mourinho The Sun'da köşe yazısı yazacak

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan ayrılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, İngiltere'nin prestijli gazelerinden The Sun'da köşe yazarı oldu.

30 Nisan 2021, Cuma 11:29 Son Güncelleme:
- A +
Jose Mourinho The Sun'da köşe yazısı yazacak

İngiltere Premier Lig'de son olarak Tottenham'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, köşe yazarı oldu.

İngiltere'nin popüler gazetelerinden The Sun, Mourinho ile köşe yazarı olarak anlaştıklarını duyurdu. Gazetenin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Jose Mourinho, yeni köşe yazarımız olarak SunSport'a katıldı" ifadelerine yer verildi.

58 yaşındaki teknik direktör, geçtiğimiz günlerde Tottenham ile yollarını ayırmıştı. Mourinho, İngiliz ekibiyle bu sezon çıktığı 32 Premier Lig maçında 14 galibiyet 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etmişti. 


İlgili Haberler
Trabzonspor'un Gervinho transferinde flaş gelişme! Zokora devreye girdi


Kariyerinde 37 kupa kazandı

Jose Mourinho'nun kariyerinde 3 Premier Lig 2 Şampiyonlar Ligi ve 2 UEFA Kupası şampiyonluklarının bulunduğu 37 kupa zaferi bulunuyor. 

(Not: Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...