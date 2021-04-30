İngiltere Premier Lig'de son olarak Tottenham'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, köşe yazarı oldu.

İngiltere'nin popüler gazetelerinden The Sun, Mourinho ile köşe yazarı olarak anlaştıklarını duyurdu. Gazetenin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Jose Mourinho, yeni köşe yazarımız olarak SunSport'a katıldı" ifadelerine yer verildi.

58 yaşındaki teknik direktör, geçtiğimiz günlerde Tottenham ile yollarını ayırmıştı. Mourinho, İngiliz ekibiyle bu sezon çıktığı 32 Premier Lig maçında 14 galibiyet 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etmişti.









Kariyerinde 37 kupa kazandı

Jose Mourinho'nun kariyerinde 3 Premier Lig 2 Şampiyonlar Ligi ve 2 UEFA Kupası şampiyonluklarının bulunduğu 37 kupa zaferi bulunuyor.

(Not: Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır)