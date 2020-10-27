Jose Mourinho, telefon bağımlısı oyuncularından şikayetçi

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Burnley deplasmanında Heung-min Son'un 76. dakikada attığı kritik golle 1-0 galip geldi. Karşılaşma sonrası soyunma odasında ise Jose Mourinho, oyuncularının sergilediği tutuma çok tepki göstermese de bir anlamda şikayetçi oldu.

Mourinho, soyunma odasında oyuncularının telefonlarına gömülmüş hallerini gösteren bir fotoğraf paylaştı ve "Gerçekten zor bir maçta elde edilen büyük zaferden sonra... Zamanın göstergesi" ifadelerini kullandı.