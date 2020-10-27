Jose Mourinho, telefon bağımlısı oyuncularından şikayetçi
Tottenham Menajeri Jose Mourinho, kritik şekilde 1-0 kazanılan Burnley maçından sonra soyunma odasından bir fotoğrafı paylaştı ve tüm oyuncularının telefonlara gömülmüş halini, 'Zamanın göstergesi' olarak tanımladı.
İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Burnley deplasmanında Heung-min Son'un 76. dakikada attığı kritik golle 1-0 galip geldi. Karşılaşma sonrası soyunma odasında ise Jose Mourinho, oyuncularının sergilediği tutuma çok tepki göstermese de bir anlamda şikayetçi oldu.
Mourinho, soyunma odasında oyuncularının telefonlarına gömülmüş hallerini gösteren bir fotoğraf paylaştı ve "Gerçekten zor bir maçta elde edilen büyük zaferden sonra... Zamanın göstergesi" ifadelerini kullandı.