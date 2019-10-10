Jose Mourinho geri dönüyor! Resmen açıklandı!

Manchester United'dan ayrıldığı günden bu yana boşta olan Jose Mourinho, teknik direktörlüğe geri dönüyor. Bir yıla yakın bir süredir kendisine kulüp bulamayan 56 yaşındaki Portekizli teknik adam hakkındaki müjdeli haberi ise bu sabah Olimpik Lyon'un başkanı Jean-Michel Aulas verdi.

Hafta içinde Slyvinho'nun görevine son veren Fransız kulübünün patronu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Kendisiyle SMS vasıtasıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Her iki taraf için de olumlu havada geçen bir konuşmaydı. Ancak Jose, başka bir takımla anlaşmış olduğundan teklifimizi kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

Bu sözler sonrası Mou'nun hangi kulüple el sıkıştığı büyük merak konusu olurken söz konusu takımın bu sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'ne çok kötü bir başlangıç yapan ve menajeri Mauricio Pochettino'yla yol ayrımına gelen Tottenham Hotspur olabileceği konuşuluyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler