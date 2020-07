Amazon Prime Video, Manchester City'nin ardından Tottenham için hazırlanan 'All or Nothing: Tottenham Hotspur' belgeselinin ilk fragmanını yayınladı.

Arsenal maçı öncesinde basın toplantısı yapan Jose Mourinho ise sürekli etrafta kameraların olmasından şikayetçi olmuş ve "Bana soracak olursanız bu durumdan pek hoşnut sayılmam. İzlemek istemiyorum; buradaki her şeyin nasıl işlediğini zaten herkesten daha iyi biliyorum. Ama bence sporseverler için belgesel harika olacak" ifadelerini kullanmıştı.