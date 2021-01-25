Jose Mourinho: Bale formayı hak etmeli

Jose Mourinho, Real Madrid'deki sıkıntılı dönemin ardından kiralanan Gareth Bale'in, diğer oyuncular gibi sahada süre almayı hak etmesi gerektiğini söyledi. Wycombe ile FA Cup 4. tur maçında oynaması beklenen Galli futbolcu için konuşan Mourinho, "Ona sadece süre veremem, bunu hak etmeli" diye konuştu.

Tottenham'a dönüşü büyük etki yaratan; buna karşın hastalık ve sakatlık nedeniyle Premier Lig'de fazla şans bulamayan Bale, Avrupa Ligi'nde daha çok forma giydi.

10 Ocak'ta Tottenham'ın Marine'yi 50 yendiği karşılaşmada da sonradan oyuna giren Bale için açıklamalar yapan Portekizli, "Oyunculara süre verme yönünde bir şey yapmayacağım. Hepimiz, onun onun bir kaç yıl zorluklar yaşadığını, buraya sakat geldiğini biliyoruz. En önemlisi dayanıklı olmak. Antrenmanlarda sorunsuz çalışmak. Oyuncunun herhangi bir sorunu olmaması. Dakikalar verilmemeli; ancak onlar bu süreyi hak etmeli. Benim için fark bu" ifadelerini kullandı.

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