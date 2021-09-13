İtalya Serie A'nın 3. haftasında Roma, sahasında ağırladığı Sassuolo'yu 90+1'de Stephan El Shaarawy'nin golüyle 2-1 mağlup etti. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sassuolo karşısında teknik direktörlük kariyerinin 1000. maçına çıkarken uzatmalarda gelen gol sonrasında büyük sevinç yaşadı.

Mourinho, maçın ardından yaptığı açıklamada, bir itirafta bulunarak, "Bu hafta içinde bu maçın benim için özel bir maç olmadığını söyleyerek aslında yalan söyledim. Tabi ki benim için de özel. 1000. maçı her zaman hatırlayacağım. Bugün 58 yaşında değil, sanki futbolda bir kariyer hayal etmeye başladığınız 10, 12 ya da 14 yaşında gibiydim. Ve aslında 1000. maçı bir yenilgiyle tamamlamak istemiyordum" ifadesini kullandı.

Sassuolo cephesinden de özür dileyen Mourinho, "10-14 yaşlarında bir çocuk gibi koştum. Dionisi'den özür diledim. Onu ve oyuncularını tebrik ediyorum. Biz kazandık ama onlar kazansa da diyecek bir şey olmazdı. Dionisi'yi es geçemem. O iyi bir teknik direktör ve çok da iyi bir takımı var. Sassuolo, iyi bir takım ve onlara karşı 3 puan bizim için gerçekten önemli" ifadelerini kullandı.