Jose Mourinho 160 milyona ret!

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’ı çalıştıran dünyaca ünlü Portekizli menacer Jose Mourinho’ya Çin’den talip çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United’da geçen sezon 18 milyon Euro kazanan Mourinho, Guangzhou Evergrande’den senelik 25 milyon Euro’luk (160 milyon TL) teklif aldı.

Ancak başarılı çalıştırıcının Çin kulübünden gelen bu teklifi ailevi durumlar nedeniyle kabul etmediği bildirildi. Tecrübeli teknik adam, gelecek planlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Eğer takımın amacı puan tablosunun ilk yarısında olmaksa, bana uygun değil. Ben kazanmak için savaşmalıyım” ifadelerini kullanmıştı.