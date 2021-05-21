Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Erol Bulut ve sonrasında göreve gelen Emre Belözoğlu yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon için teknik direktör arayışlarına başlarken Jose Bordalas'ın ismi gündeme geldi. Getafe'de sergilediği teknik direktörlük performansı ile dikkatleri çeken Bordalas ile Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanya'dan Valencia ve Yunanistan'dan AEK da ilgilenmekte. Jose Bordalas'ın kariyeri Fenerbahçe taraftarları tarafından merak konusu haline geldi. Jose Bordalas kimdir, nereli? Jose Bordalas hangi takımları çalıştırdı? Jose Bordalas'ın kariyeri merak edilir duruam geldi.

Jose Bordalas kimdir? Jose Bordalas nereli, kaç yaşında? Jose Bordalas hangi takımları çalıştırdı? Jose Bordalas'ın kariyeri...

Jose Bordalas Jimenez, 5 Mart 1964'te İspanya'nın Alicante şehrinde doğdu. Futbolculuk kariyerine San Blas'ta başlayan Bordalas, oyunculuk döneminde hiçbir zaman dördüncü ligin üzerinde bir seviyede forma giyemedi. 7 yıl boyunca Hercules'in sözleşmeli oyuncusu olsa da ilk takımda kendine yer bulamayarak sık sık kiralık verildi. Kiralık olarak CD Dénia, FC Torrevieja, UD Petrelense CF, UD Español San Vicente ve UD Altea gibi alt düzey takımların formalarını giyen Bordalas, 28 yaşında sakatlıklar nedeniyle futbolculuk kariyerini erken noktaladı.

1993 yılında teknik direktör olarak Alicante'nin altyapısında yani Alicante B takımında görev aldı. Ertesi sezon Alicante'nin A takımında görev yapmaya başladı. 1 sezonun ardından ise Benidorm, Eldense ve Mutxavista'da teknik direktörlük görevlerinde bulundu. 1998'de ise Alicante'ye geri döndü. Alicante'yi 3 sezonda 3. lige çıkarmayı başardı.

2. lig düzeyindeki ilk deneyimi ise oyunculuk dönemindeki kulübü Hercules'te Juan Carlos Mandia'nın kovulması ile oldu. Bordalas, ligde kalan 7 maçta Hercules'in başında yer aldı.

3. lige 2007'de Alcoyano ile geri dönen Bordalas, takımını zirveye taşıdı fakat Play-Off etabında başarısız olunca 2009'da görevinden ayrıldı.

Daha sonra 2. lig ekibi Elche'nin başına geçen Bordalas, kariyeri adına en önemli başarıya 2015'te ulaşacaktı. Elche ve sonrasındaki Alcorcon maceraları bitince 2015'te Alaves'in başına geçti. Alaves, onun yönetimindeki sezonda 10 yıl sonra ilk kez şampiyonluğa ulaşarak LaLiga'ya yükseldi.

Alaves ile geçen 1 sezonun ardından görevinden ayrıldı ve 2. lig ekibi Getafe ile anlaştı. Getafe'yi ilk sezonunda LaLiga'ya taşıdı. Hâlâ görev yaptığı Getafe'de ise en büyük başarısını 2019'da yaşadı.

2018-19 sezonunda Bordalas yönetimindeki Getafe, Şampiyonlar Ligi şansını son maçta kaybetti. Fakat gösterilen ekstra performans ile Bordalas, İspanya'da yılın teknik direktörü seçildi.

2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme şansı yakalayan Getafe, gruplarda temsilcilerimizden Trabzonspor ile karşı karşıya gelmiş ve iki maçı da 1-0'lık sonuçlarla kazanmıştı.