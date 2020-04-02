1 Haziran 2019'da Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucu hayata veda etmişti. 35 yaşındaki Reyes'in yanında iki kuzeni de vardı ve kuzenlerinden biri ölürken, biri de vücudunda yüzde 60 yanıkla kurtulmuştu.

Reyes ve kuzenlerinin kullandığı Mercedes S 550 model otomobilin, 187 kilometre hızla giderken sol arka tekerleğinin patladığı ortaya çıktı.

İspanyol radyosu Cadena SER'e göre kazayı inceleyen bir sivil polis, sonuçlara ulaştı ve kaza sebebinin en az 187 kilometre hızla giden aracın sol arka tekerinin patlaması olduğunu bildirdi.

Yerel basında çıkan ilk haberlere göre aracın hızı 234 kilometreydi.