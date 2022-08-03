Trabzonspor sonrası Fenerbahçe ’ye imza atan ve beklentilerin uzağında kalan Jose Sosa sözleşmesinin bitişi ile birlikte sarı lacivertli ekiple yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe'ye yıldız transferi olan imzayı atan Jose Sosa forma giydiği karşılaşmalarda vasatın üzerine çıkamadı.

Fenerbahçe tribünleri ile de yıldızı barışmayan Jose Sosa futbol sahasından çok saha dışındaki magazin haberleri ile gündeme gelmişti.

37 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe kariyerinde gece hayatıyla manşetleri süsledi.

Jose Sosa, Fenerbahçe kariyeri devam ederken eşi Carolina Alurralde ile de boşanarak şaşırtan bir karara imza atmıştı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Fenerbahçe sonrası tatili için ülkesi Arjantin’e geri dönen Jose Sosa’nın futbola başladığı kulüp olan Estudiantes ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Estudiantes’in Jose Sosa’yı uzun süredir takımda görmek istediği bilinirken tecrübeli futbolcunun da kariyerine ülkesinde son vermeye sıcak baktığı belirtildi.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE KARİYERLERİ

Trabzonspor formasıyla kaptanlığa kadar yükselerek çıktığı 99 karşılaşmada 16 gol 19 asistlik katkı sağlayan Jose Sosa, Fenerbahçe ile ise 63 karşılaşmada 4 gol 5 asistlik performans ile beklentilerin çok uzağında kalmıştı.

Jose Sosa kaptanlığını yaptığı Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupasını kazanma başarısı göstermişti.

DAHA ÖNCE FORMA GİYDİ

Daha önce Estudiantes ile 113 maçta 11 gol 10 asistlik skor katkısında bulunan Jose Sosa’nın transferinin ilerleyen günlerde net bir karar vermesi bekleniyor. (61Saat)