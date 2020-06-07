'Jorgensen hücuma çeşitlilik getirir'

Bayer Lerverkusen ve Kaiserslautern’de aradığını bulamayan Nicolai Jorgensen, kariyerinin en önemli çıkışını Kopenhag’da yakaladı. 2012’de kiralık olarak geldiği Kopenhag’da 8 maçta 3 gol attı. Daha sonra bonservisi alınarak başkent kulübünün 4 yıl daha formasını taşıdı. Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle pivot santrfor özelliklerini de taşıyan Jorgensen aslında çok yönlü bir isim. Ters ayaklı kanat oyuncusu olarak, zaman zaman da 10 numarada görev yaparak birden fazla mevkide kendini gösterebiliyor. Hava toplarının yanı sıra, top sürmede de maharetli olan Jorgensen tam anlamıyla takım oyuncusu... Andreas Cornelius ile çok iyi bir ikili oluşturan Jorgensen, hücum oyununa ciddi oranda verim getirmişti. Bu başarı, iki oyuncunun da transfer olmasını sağladı. Cornelius daha fizikli olması sebebiyle birinci forvet gibi gözükürken, Jorgensen ise kanatta veya yardımcı forvet olarak skor katkısı vermişti.

Tam bir profesyonel

Feyenoord macerasının sonuna gelmeye başlayan ve Türkiye’ye transferi gündemde olan Jorgensen, Trabzonspor’da başarılı olabilecek bir stile sahip. Fiziği sayesinde Sörloth’un oynamadığı maçlarda pivot santrfor olarak görev yapabilir. Eğer Sörloth ile beraber oynarsa, Cornelius ile oluşturduğu ikilinin daha iyi bir örneğini de Trabzonspor’da gerçekleştirebilirler. Trabzonspor’un hücum hattına çeşitlilik kazandırabilecek 29 yaşındaki Jorgensen’in bir diğer artısı ise işine olan saygısı ve genç futbolculara örnek olabilecek kişiliği...