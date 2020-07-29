Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng'in ayrılıkları sonrası bir golcü transferi yapması beklenen Beşiktaş'ın Feyenoord'da forma giyen Nicolai Jörgensen'e teklif yaptığı öne sürülmüştü. İtalya'da yayım yapan Tutto Mercato Web sitesi, Siyah Beyazlılar'ın golcü futbolcunun bonservisine 3 milyon euro önerdiğini yazarken söz konusu iddialarla ilgili oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

29 yaşındaki santrforun temsilciliğini yürüten Rob Jansen, Algemeen Dagblad Gazetesi'ne verdiği demeçte "Nicolai Jörgensen Feyenoord'da iyi futbol oynamaya devam edecek. Futbolda yarın, bugünden farklı olabilir. Ancak Feyenoord'a Jörgensen için gelmiş bir teklif yok. Böyle bir şeyin yaşanacağını da zannetmiyorum." ifadelerini kullanarak Beşiktaş dedikodularına son noktayı koydu.

Kulübüyle iki yıl daha mukavelesi bulunan 1.90 boyundaki Danimarkalı santrfor, geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 19 maçta 5 gol ve 2 asist kaydedebilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler