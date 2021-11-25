Jorge Sampaoli: Böyle maçlarda rakipler eksiklerinizi affetmez

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5'inci maçında Galatasaray 'a 4-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden Marsilya'da teknik direktör Jorge Sampaoli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Sampaoli, maçta çok fazla hata yaptıklarını söyleyerek, "Hiç ummadığımız bir anda gol yedik. Maç bir anda bizim için kötü gitmeye başladı. Maalesef böyle maçlarda rakip hiçbir zaman bizim eksikliklerimizi affetmez" dedi.

"BİRİNCİLİK İSTİYORDUK"

Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Biz birincilik istiyorduk. Takımımız çok genç, olgunlaşmaları gerekiyor. Daha sonraki maçlarda takımımın daha çabuk olgunlaşması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'yle ilgili düşünceleri sorulan Sampaoli, "Biz yeni turnuvalara da aynı şekilde, aynı heyecanla katılıyoruz. Her zaman kazanmaya çalışacağız. Hiçbir maçı verme niyetimiz yok. Biz buraya kazanmaya gelmiştik ama maçın başında yediğimiz goller bizi zorladı ve bizi hayal kırıklığına uğrattı" açıklamasını yaptı.

"BİZ BU ATMOSFERLERE ALIŞIĞIZ"

"Galatasaray taraftarının yarattığı atmosfer kaybetmenizde etkili oldu mu" sorusuna Sampaoli, "Biz bu atmosferlere alışığız. Bizim oyuncularımızın çok genç olması ve hatalar yapabilmesi maçı kaybetmemize sebep oldu. İlk dakikalarda 2 gol yememiz ve sahadaki baskı, psikolojik olarak Galatasaray'ın daha güçlü olmasını sağladı" yanıtını verdi.

DHA